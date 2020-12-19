На границе Украине оштрафованы более 300 нарушителей ПДД

На границе 340 нарушителям ПДД вручены копии постановлений о наложении штрафов, сообщает пресс-служба МВД.





Месяц назад в системе автофиксации нарушений ПДД пограничники начали помогать выявлять нарушителей на границе.





Именно с 19 ноября этого года иностранные граждане, заехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, уже несут ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.





В течение месяца охранникам границы от сотрудников МВД поступило почти 1000 протоколов о выявленных правонарушителях. В настоящее время около 340 правонарушителям сотрудники Госпогранслужбы вручили копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксировано в автоматическом режиме. Стоит отметить, что из них почти 160 человек оплатили свои штрафы, а соответственно их пропустили через границу. Добавим, что в случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.





Нарушителей, которым сейчас предъявлены постановления, больше всего среди граждан Молдовы, Беларуси, РФ, Польши, а также Румынии.





Напомним, что этот проект реализуется МВД совместно с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украине на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем позволяет привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией.





Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил Дорожного движения. Далее, после вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.



