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19 декабря 20, 12:29
Как выглядят «фантомные патрули» для надзора скорости
патруль
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Стоимость автомобилей составляет 3,7 млн грн.
Национальной полиции передали 4 "Фантома" - машины, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Об этом сообщил председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

"Долгожданные "Фантомы" уже в Нацполиции. Только передали 4 автомобиля, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного авто, напротив и даже позади", - написал Хомяков. 



По его словам, стоимость автомобилей 3,7 млн грн. 





"Эти четыре машины - это пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "Фантомов", - отметил Хомяков. 



Как сообщалось, на дорогах с фотофиксацией аварийность снизилась втрое. 

Источник: https://lenta.ua/
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