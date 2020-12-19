Как выглядят «фантомные патрули» для надзора скорости

Национальной полиции передали 4 "Фантома" - машины, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Об этом сообщил председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.





"Долгожданные "Фантомы" уже в Нацполиции. Только передали 4 автомобиля, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного авто, напротив и даже позади", - написал Хомяков.













По его словам, стоимость автомобилей 3,7 млн грн.





















"Эти четыре машины - это пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "Фантомов", - отметил Хомяков.













Как сообщалось, на дорогах с фотофиксацией аварийность снизилась втрое.



