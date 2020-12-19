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АвтоМото
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19 декабря 20, 12:23
Самый мощный и самый быстрый суперкар Pagani
Pagani Huayra Tricolore
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Суперкар Pagani Huayra получил новую топовую версию Tricolore.
Таких родстеров выпустят всего три и стоят они по 5,5 млн. евро.

Pagani Huayra Tricolore посвятили итальянской пилотажной группой Frecce Tricolori и окрасили в ее цвета с итальянскими флагами на боковинах. Кроме того, появились новые обвес, антикрыло с килем и воздухозаборник на крыше. Установлены и особые кованные диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Отделка салона также выдержана в окрасе Frecce Tricolori и разбавлена вставками из авиационного алюминия. К тому же, в качестве декора использованы авиацинные приборы – трубка Пито и анемометр.



Впрочем, главные перемены – под капотом Pagani Huayra Tricolore. После доработки 6,0-литровый V12 твин-турбо производства Mercedes-AMG развивает 840 л. с. и обладает крутящим моментом в 1100 Н∙м. Это самый мощный Pagani в истории.

С 7-ступенчатым роботом суперкар разгоняется до сотни менее, чем за 3 с, а его максимальная скорость – свыше 370 км/ч. Автомобиль получил адаптивные амортизаторы и керамические тормоза.



Источник: https://newsyou.info/
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