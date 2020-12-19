Самый мощный и самый быстрый суперкар Pagani

Таких родстеров выпустят всего три и стоят они по 5,5 млн. евро.





Pagani Huayra Tricolore посвятили итальянской пилотажной группой Frecce Tricolori и окрасили в ее цвета с итальянскими флагами на боковинах. Кроме того, появились новые обвес, антикрыло с килем и воздухозаборник на крыше. Установлены и особые кованные диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.





Отделка салона также выдержана в окрасе Frecce Tricolori и разбавлена вставками из авиационного алюминия. К тому же, в качестве декора использованы авиацинные приборы – трубка Пито и анемометр.













Впрочем, главные перемены – под капотом Pagani Huayra Tricolore. После доработки 6,0-литровый V12 твин-турбо производства Mercedes-AMG развивает 840 л. с. и обладает крутящим моментом в 1100 Н∙м. Это самый мощный Pagani в истории.





С 7-ступенчатым роботом суперкар разгоняется до сотни менее, чем за 3 с, а его максимальная скорость – свыше 370 км/ч. Автомобиль получил адаптивные амортизаторы и керамические тормоза.











