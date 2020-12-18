Toyota готовит интересную электрическую революцию

В чем секрет?





Думаете, что весь смысл заключается в аккумуляторе.





Да, на прототипе будет установлена твердотельная батарея.





Преимущество ее, как раз, и заключается в быстроте зарядки. Заявлен и увеличенный запас хода, причем в два раза. К сожалению, о машине подробных данных нет, за исключением того, что производитель пообещал сделать компактный кузов, но с большим запасом простора внутри.





Между тем Toyota остается лидером по разработке и применению твердотельных аккумуляторов. Правда, в аналогичном направлении двигается и Nissan.





Правда, в то время как Toyota покажет машину уже в следующем году, Nissan сделает это лишь в 2028 году.



