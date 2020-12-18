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АвтоМото
Новости
18 декабря 20, 12:12
Toyota готовит интересную электрическую революцию
Toyota
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Японский концерн готовит прототип электрического автомобиля, который можно полностью зарядить за 10 минут.
В чем секрет?

Думаете, что весь смысл заключается в аккумуляторе.

Да, на прототипе будет установлена твердотельная батарея.

Преимущество ее, как раз, и заключается в быстроте зарядки. Заявлен и увеличенный запас хода, причем в два раза. К сожалению, о машине подробных данных нет, за исключением того, что производитель пообещал сделать компактный кузов, но с большим запасом простора внутри.

Между тем Toyota остается лидером по разработке и применению твердотельных аккумуляторов. Правда, в аналогичном направлении двигается и Nissan.

Правда, в то время как Toyota покажет машину уже в следующем году, Nissan сделает это лишь в 2028 году.

Источник: https://avtodream.org/
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