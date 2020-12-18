Самые популярные автомобили в Киеве за 2020 год

Причем среди новых авто доля Киева составляет 45% от всей Украины (около 34 тыс.). А вот в сегменте б/у авто столица имеет долю только 10% и уступает Львовской области – 30,3 тыс. зарегистрированных машин против 33,5 тыс.





Названы и самые популярные автомобили в Киеве. В этом плане столица мало отличается от всей Украины.





Самые популярные новые авто в Киеве:





Toyota RAV4

Renault Logan

Renault Duster





Примечательно, что высокий результат Renault в Киеве достигнут за счет корпоративных продаж – их доля в городе достигла 80%.





Самые популярные б/у авто в Киеве:





Volkswagen Passat

Volkswagen Jetta

Hyundai Sonata





То есть, столичные автомобилисты больше предпочитают б/у авто из США, чем с Европы. Битков из США в Киев завозят так много, что на СТО уже очереди на их ремонт.



