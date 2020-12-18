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АвтоМото
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18 декабря 20, 12:07
Самые популярные автомобили в Киеве за 2020 год
Toyota RAV4
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С начала года в Киеве поставили на учет 54,8 тыс. новых и подержанных автомобилей. Столица является лидером авторынка Украины, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Причем среди новых авто доля Киева составляет 45% от всей Украины (около 34 тыс.). А вот в сегменте б/у авто столица имеет долю только 10% и уступает Львовской области – 30,3 тыс. зарегистрированных машин против 33,5 тыс.

Названы и самые популярные автомобили в Киеве. В этом плане столица мало отличается от всей Украины.

Самые популярные новые авто в Киеве:

Toyota RAV4
Renault Logan
Renault Duster

Примечательно, что высокий результат Renault в Киеве достигнут за счет корпоративных продаж – их доля в городе достигла 80%.

Самые популярные б/у авто в Киеве:

Volkswagen Passat
Volkswagen Jetta
Hyundai Sonata

То есть, столичные автомобилисты больше предпочитают б/у авто из США, чем с Европы. Битков из США в Киев завозят так много, что на СТО уже очереди на их ремонт.

Источник: https://firstgear.ua/
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