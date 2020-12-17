В сети выставили на продажу эксклюзивный «Запорожец»

Стоит отметить, что в первую очередь «Запорожец» так дорого оценили ввиду его эксклюзивности. Владелец сохранил первоначальный вид автомобиля. Кроме того, этот «Запорожец» с небольшим пробегом.





Согласно объявлению, этот автомобиль был выпущен в 1976 году, его пробег составил 2720 км. Сейчас «Запорожец» находится в России. Владелец ни разу не реставрировал машину, а в багажнике сохранилась оригинальная инструкция по эксплуатации.













На кузове автомобиля нет ни одного следа ржавчины. Кресла и внутренняя часть дверей обшиты бежевым кожзамом.





Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем, который соединяется с 4-скоростной механической коробкой передач.













Отметим, в данный момент «Запорожцев» осталось не так много. Владельцы этих раритетных авто активно распродают их на автомобильных площадках. Кто коллекционерам, а кто на запчасти.



