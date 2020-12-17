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АвтоМото
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17 декабря 20, 11:51
В сети выставили на продажу эксклюзивный «Запорожец»
Запорожец
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В сети выставили на продажу необычный «Запорожец». Стоимость раритетной машины оценили в 10 тыс. долларов.
Стоит отметить, что в первую очередь «Запорожец» так дорого оценили ввиду его эксклюзивности. Владелец сохранил первоначальный вид автомобиля. Кроме того, этот «Запорожец» с небольшим пробегом.

Согласно объявлению, этот автомобиль был выпущен в 1976 году, его пробег составил 2720 км. Сейчас «Запорожец» находится в России. Владелец ни разу не реставрировал машину, а в багажнике сохранилась оригинальная инструкция по эксплуатации.



На кузове автомобиля нет ни одного следа ржавчины. Кресла и внутренняя часть дверей обшиты бежевым кожзамом.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем, который соединяется с 4-скоростной механической коробкой передач.



Отметим, в данный момент «Запорожцев» осталось не так много. Владельцы этих раритетных авто активно распродают их на автомобильных площадках. Кто коллекционерам, а кто на запчасти.

Источник: https://subbota.ua/news
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