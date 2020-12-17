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АвтоМото
Новости
17 декабря 20, 11:44
Honda отзывает сотни тысяч автомобилей Accord и Insight
honda accord
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Компания Honda объявила об отзыве 737 тысяч автомобилей Accord и Insight в США из-за программной ошибки.
Об этом сообщило авторитетное издание Associated Press.

Речь идёт об автомобилях Accord 2018-2020 годов выпуска, а также Insight 2019 и 2020 годов выпуска. Ошибка в программе блока управления бортовой сети, может приводить к некорректной работе и выключению задней камеры, сигналов поворота и двориков.

Отзыв проводится в рамках более широкой программы отзыва, охватывающей 1,4 млн автомобилей. В неё также вошли 430 тысяч Civic Hybrids, Fits, Accords и Acura ILX с проблемами приводного вала, а также 280 тысяч более старых CR-V с проблемами в главном выключателе стеклоподъемника.

Проблемные Accord и Insight с программной ошибкой пока не стали причиной каких-либо дорожно-транспортных происшествий или травм. Однако сообщалось о 16 случаях возгорания CR-V.

Honda просит владельцев обратиться в сервис, как только будет получено извещения. А извещения планируется начать рассылать в январе 2021 года. 

Источник: https://internetua.com/
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