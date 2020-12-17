Honda отзывает сотни тысяч автомобилей Accord и Insight

Об этом сообщило авторитетное издание Associated Press.





Речь идёт об автомобилях Accord 2018-2020 годов выпуска, а также Insight 2019 и 2020 годов выпуска. Ошибка в программе блока управления бортовой сети, может приводить к некорректной работе и выключению задней камеры, сигналов поворота и двориков.





Отзыв проводится в рамках более широкой программы отзыва, охватывающей 1,4 млн автомобилей. В неё также вошли 430 тысяч Civic Hybrids, Fits, Accords и Acura ILX с проблемами приводного вала, а также 280 тысяч более старых CR-V с проблемами в главном выключателе стеклоподъемника.





Проблемные Accord и Insight с программной ошибкой пока не стали причиной каких-либо дорожно-транспортных происшествий или травм. Однако сообщалось о 16 случаях возгорания CR-V.





Honda просит владельцев обратиться в сервис, как только будет получено извещения. А извещения планируется начать рассылать в январе 2021 года.



