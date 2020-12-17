Практика "Укравтодора" в 2020 году

По данным издания "Факты", с этого года агентство в рамках президентской программы "Велике будівництво" применяет новые правила проектирования дорог и технического контроля.





Как известно, до 2020 года дороги дробились на множество мелких участков и распределялись между подрядчиками. Эти участки ремонтировались в разные сроки и получались различного качества, в итоге уже привычным стал шахматный порядок — часть сделана, часть — нет, а третья уже начала разрушаться.





С 2020 года "Укравтодор" стал применять так называемую маршрутизацию проектов, когда выбранное направление должно ремонтироваться целиком и в течение одного года. Первой подобной дорогой стала трасса Запорожье — Мариуполь, 70 км которой ранее ремонтировались три года, а оставшиеся 130 км привели в порядок всего за 68 дней.





"Следующим нововведением, которое встретило отчаянное сопротивление подрядчиков старого образца, стали единые требования к исполнителям. Для участия в тендере на ремонт и строительство дорог I категории они должны иметь опыт работы на подобных объектах, технику, кадры и гарантии финансового здоровья", - отмечает издание. Такой подход ломал прежние схемы, когда подряды отдавались "своим" компаниям, без оглядки на конечный результат.





С этого года внедрена практика прохождения предварительной экспертизы абсолютно на все проекты, а не только на объекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта - к ним добавился и текущий средний ремонт, который составляет около 60% всего объема работ.





Текущий средний ремонт стал фактически капитальным за счет усиления дорожной основы. На 81,2% объектов текущего среднего ремонта основа была усилена, а это непосредственно влияет на долговечность обновленной дороги.





Все 100% проектов проходят экспертизу, которую проводит специальная V секция Технического совета "Укравтодора" еще до выставления проектов на тендеры. В текущем году это позволило сэкономить 11,8 млрд гривен. А в среднем на каждом проекте было сэкономлено 7,4%.



