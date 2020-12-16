Porsche выпустила новые автокресла для детей

Оба варианта сидений имею все, чтобы ребенок, едущий в Porsche, выглядел особенно круто.





Кресла получили шеститочечные ремни безопасности в стиле автоспорта с логотипом бренда. Встроенные регулировки подголовника позволяют владельцу настраивать кресло по мере роста ребенка. Они доступны в черном или голубом цвете, напоминающем ливрею знаменитых гонок Персидского залива.





Эти кресла соответствуют новым правилам безопасности Европейского Союза i-size. Данные требования призваны упростить установку автокресел в автомобиль и обеспечить лучшую защиту от боковых ударов, особенно головы и шеи. Теперь при калибровке учитывается не только вес, но и рост ребенка.









Автолюлька Porsche подходит для младенцев ростом от 40 до 83 сантиметров. В нем есть съемная вставка для новорожденных, чтобы ребенку было комфортно .Детское сиденье Porsche Kid Seat расчитано для детей ростом от 76 до 105 сантиметров.





В качестве дополнительной опции есть Flex Base, который устанавливается в точках крепления ISOFIX автомобиля. Затем владелец может быстро вставить в него детское кресло. Без этого устройства человек может закрепить кресло ремнем безопасности автомобиля.





Новые детские сиденья пока недоступны для продажи в интернет-магазине Porsche. Для справки, предыдущие модели автолюльки и детского кресла продаются по цене 416,23 доллара и 557,53 доллара соответственно.



