Украинцев предупредили об опасности на дорогах

Украинских водителей предупредили об ухудшении погодных условий 16 декабря. Так, на дорогах ожидается гололедица, а в некоторых областях густой туман. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.





По данным синоптиков, в восточных областях ожидается гололедица. Кроме того, в западных, северных, центральных районах, а также в Одесской и Киевской областях ожидается густой туман, из-за чего видимость ухудшиться до 200-500 м – объявлен первый уровень опасности.





В свою очередь в "Укравтодоре" отметили, что в Луганской области ожидается снегопад. Снежный покров достигнем около 15 см. Кроме того, небольшой снег возможен в Сумской и Харьковской областях.





Помимо этого, спасатели продолжают устранять последствия непогоды, из-за которой до сих пор обесточены 120 населенных пунктов.



