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16 декабря 20, 10:22
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
дорога
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В Украине из-за непогоды до сих пор обесточены 120 населенных пунктов.
Украинских водителей предупредили об ухудшении погодных условий 16 декабря. Так, на дорогах ожидается гололедица, а в некоторых областях густой туман. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным синоптиков, в восточных областях ожидается гололедица. Кроме того, в западных, северных, центральных районах, а также в Одесской и Киевской областях ожидается густой туман, из-за чего видимость ухудшиться до 200-500 м – объявлен первый уровень опасности.

В свою очередь в "Укравтодоре" отметили, что в Луганской области ожидается снегопад. Снежный покров достигнем около 15 см. Кроме того, небольшой снег возможен в Сумской и Харьковской областях.

Помимо этого, спасатели продолжают устранять последствия непогоды, из-за которой до сих пор обесточены 120 населенных пунктов.

Источник: https://apnews.com.ua/
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