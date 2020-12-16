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АвтоМото
Новости
16 декабря 20, 10:20
Audi представила кроссовер с гибридным двигателем
Audi Q3
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Автоконцерн Audi представил новую модель кроссовера серии Q которая получила гибридный двигатель.
Так, модель с индексом  Q3 45 TFSI e имеет платформу  MQB. Силовых агрегатов у автомобиля фактически два — это турбированный бензиновый двигатель  1.4 TSI мощностью 150 л.с. и электромотор мощностью 116 л.с. 

Совокупная мощность составляет 245 л.с. 

Электромотор гибрида питает аккумулятор ёмкостью 13 кВт/ч — конструкторы установили его под  задними креслами. 

Новый гибрид способен разгоняться до сотни за 7,3 секунды. Производители заявляют максимальную скорость 209 км/час. Одного заряда автомобилю хватит на 50 км. В продаже гибрид  Audi  Q3 появится весной 2021 года. 

Представители компании заявляют, что на электрификацию и создание гибридных моделей автопроизводитель собирается потратить до 50 млрд евро за пять лет. 



Как сообщал портал "Комментарии", компания Audi представила свой последний концептуальный автомобиль на выставке CES 2020. AI: ME, по словам компании, будет представлять "третье жизненное пространство" наряду с домом и рабочим местом потребителя. Audi AI: ME, новейший концепт-кар компании, дебютировал на выставке CES 2020, чтобы показать видение Audi роли роскошных автомобилей в грядущем автономном будущем. Выходя за рамки стандартного интерфейса искусственного интеллекта, Audi надеется вывести свою автомобильную систему искусственного интеллекта на новый уровень интерактивности и сложности.

Напомним, ранее компания Audi представила концепцию гибридного электронного скутера-скейтборда. В компании считают, что разработка "отвечает городской тенденции к мультимодальной мобильности". Новая модель, названная скутером Audi e-tron, может дать представление о будущем о легком передвижении по городу.

Источник: https://society.comments.ua/
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