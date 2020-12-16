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АвтоМото
Новости
16 декабря 20, 10:16
Популярный семейный автомобиль провалил краш-тест
Hyundai i10
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Эксперты компании Euro NCAP провели серию краш-тестов для одного из самых любимых семейных автомобилей в мире - Hyundai i10.
В ходе тестирования оказалось, что автомобиль не соответствует современным стандартам безопасности. Машина получила 3 звезды безопасности из возможных 5.

Низкую оценку i10 получил за лобовое столкновение и столкновение с твердой стеной. Кроме того, в NCAP обеспокоены дизайном приборной панели. По их мнению, она несет в себе риск получения дополнительных травм в ходе ДТП. Неудовлетворительная оценка была получена и за боковое столкновение – манекен водителя слишком сместился.

К сожалению, Hyundai i10 не оснащен центральными подушками безопасности. Они могли повысить уровень безопасности авто. Эксперты Euro NCAP рекомендовали не покупать данный автомобиль.


Источник: https://avtoblog.ua/
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