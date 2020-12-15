В Украине появится «Национальная велосипедная стратегия»

Министерство инфраструктуры совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов, U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева»), Посольством Королевства Нидерландов в Украине, Программой развития ООН в Украине и Фондом им. Г. Белля, Бюро Киев-Украина начинают процесс разработки Национальной велосипедной стратегии Украины. В первую очередь, она призвана повысить безопасность движения на дорогах, в частности для пешеходов и велосипедистов, и вообще популяризировать этот вид транспорта в стране.





Об этом заявила заместитель Министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталия Форсюк во время пресс конференции «Стартовая встреча разработка Национальной велосипедной стратегии» сегодня, 15 декабря.





В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук, председатель U-Cycle Богдан Лепявко, и.о. руководителя направления энергетики и охраны окружающей среды Программы развития ООН в Украине Андреас Бирман, другие специалисты отрасли, представители общественности и СМИ.





«Нулевые выбросы от транспорта - основная амбициозная цель Украины и всей Европы. Поэтому совместно с нашими партнерами мы начинаем процесс разработки Национальной велосипедной стратегии в Украине. Популяризация велосипедного движения также приобретает дополнительную важность в условиях пандемии, ведь позволяет бесконтактно индивидуально передвигаться. Во время карантина в марте 2020-го наблюдалось значительное увеличение использования велосипедов и электросамокатов украинцами. Мы должны разработать отдельный национальный документ, который, в первую очередь, позволит повысить уровень безопасности на дорогах для пешеходов и велосипедистов, создать национальную сеть веломаршрутов и соответствующую инфраструктуру для этого и вообще популяризировать этот вид транспорта в Украине», - отметила Наталья Форсюк.





Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению инвестиций в строительство велоинфраструктуры и развития велотуристический потенциала Украины.





По словам заместителя министра, разработка Национальной велосипедной стратегии является также одним из важных шагов реализации Национальной транспортной стратегии до 2030 года, которая сейчас активно внедряется Мининфраструктуры во главе с Министром Владиславом Криклием.



