Быстрейший McLaren в истории выставили на аукцион

Тираж таких автомобилей будет ограничен 106 единицами. Конкретно этот экземпляр оценили 3 990 000 евро.





На одометре гиперкара, который находится в немецком Гамбурге, значится пробег всего в 125 километров. Это единственные подробности о выставленном на продажу автомобиле — остальную информацию обещают предоставить потенциальному покупателю уже лично.





Напомним, McLaren Speedtail представили в октябре 2018 года, автомобиль стал идеологическим преемником легендарной модели F1, которая с 1993 по 2005 годы носила титул быстрейшего серийного автомобиля в мире.





Теперь гибрид McLaren Speedtail называют самой скоростной моделью британской марки с подтвержденной максимальной скоростью в 403 км/ч. Время разгона с места до 100 км/ч производитель пока держит в секрете, при этом охотно делится динамикой разгона с места до 300 км/ч — 12,8 секунды. Для сравнения: McLaren P1 для этого необходимо 16,5 секунды.





Гибридная силовая установка McLaren Speedtail носит обозначение M840TQ и в пике выдает 1 050 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Она состоит из 4,0-литрового бутирбомотора V8 (756 л.с., 800 Нм) и 230-киловаттного электродвигателя в сочетании с аккумуляторной батареей емкостью 1,647 киловатт-часа.





Дизайн супергибрида продиктован высокой аэродинамической эффективностью. В кузове Speedtail предусмотрено множество воздуховодов для оптимального распределения потоков воздуха.





На передних колесах используют фиксированные колпаки из углепластика, а вместо боковых зеркал применяются камеры. Как и F1, купе Speedtail имеет необычную посадочную формулу «1+2» с водительским креслом посередине, чуть поодаль и по бокам от которого расположено два пассажирских кресла.





Выставленный на продажу экземпляр окрашен в зеленый металлик. Салон автомобиля выполнен кожей коричневого цвета.



