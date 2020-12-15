Volkswagen отложил проект электрического внедорожника

Глава марки Volkswagen Ральф Брандштеттер подтвердил изданию Autocar слухи о том, что компания разрабатывала электрический автомобиль с серьезным внедорожным потенциалом. Дизайнеры уже создали макет автомобиля, который так и не был показан широкой публике. В компании приняли решение отложить проект до лучших времен и сосредоточится на более насущных электромобилях, однако окончательно от идеи постройки внедорожника не отказались.





Более насущными Брандштеттер назвал хетчбэк ID.3, для которого максимальный зарядный ток вскоре поднимут с нынешних 100 киловатт сначала до 120, а затем и до 170 киловатт. Также компания запускает кроссовер ID.4 и его версию с кузовом кросс-купе, которую назовут ID.5.





По словам руководителя марки, топовые 306-сильные версии этих машин будут называться GTX по аналогии с аббревиатурой GTI у бензиновых моделей.





В приоритете также запуск компактных и доступных моделей ID.1 и ID.2, большого седана и микроавтобуса. Последний, по словам Брандштаттера, из-за большой площади и высокого сопротивления воздуху вряд ли будет обладать запасом хода более чем в 400 километров.





И лишь реализовав эти планы марка может вернуться к проекту брутального электрического внедорожника. Брандштаттер также подтвердил, что Volkswagen рассматривал возможности производства электрического багги совместно с немецкой компанией e.Go Mobile, однако из-за финансовых проблем последней от проекта было решено полностью отказаться.



