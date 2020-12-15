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АвтоМото
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15 декабря 20, 13:28
Volkswagen отложил проект электрического внедорожника
Volkswagen
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Макет машины уже создан, но проект заморожен ради концентрации усилий на более перспективных продуктах
Глава марки Volkswagen Ральф Брандштеттер подтвердил изданию Autocar слухи о том, что компания разрабатывала электрический автомобиль с серьезным внедорожным потенциалом. Дизайнеры уже создали макет автомобиля, который так и не был показан широкой публике. В компании приняли решение отложить проект до лучших времен и сосредоточится на более насущных электромобилях, однако окончательно от идеи постройки внедорожника не отказались.

Более насущными Брандштеттер назвал хетчбэк ID.3, для которого максимальный зарядный ток вскоре поднимут с нынешних 100 киловатт сначала до 120, а затем и до 170 киловатт. Также компания запускает кроссовер ID.4 и его версию с кузовом кросс-купе, которую назовут ID.5.

По словам руководителя марки, топовые 306-сильные версии этих машин будут называться GTX по аналогии с аббревиатурой GTI у бензиновых моделей.

В приоритете также запуск компактных и доступных моделей ID.1 и ID.2, большого седана и микроавтобуса. Последний, по словам Брандштаттера, из-за большой площади и высокого сопротивления воздуху вряд ли будет обладать запасом хода более чем в 400 километров.

И лишь реализовав эти планы марка может вернуться к проекту брутального электрического внедорожника. Брандштаттер также подтвердил, что Volkswagen рассматривал возможности производства электрического багги совместно с немецкой компанией e.Go Mobile, однако из-за финансовых проблем последней от проекта было решено полностью отказаться.

Источник: https://kurs.com.ua/
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