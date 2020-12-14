Skoda собирается выпустить электромобиль Citigo

Новый глава автокомпании Skoda, Томас Шефер, раскрывает планы относительно нового городского автомобиля и полностью электрического хэтчбека. Citigo от Skoda, возможно, будет возрожден как новый полностью электрический городской автомобиль, который станет аналогом Volkswagen ID.1 от чешской марки.





Сообщается, что Volkswagen разрабатывает уменьшенную версию своей платформы MEB, называемую MEB-entry, и автомобиль, построенный на ее основе, скорее всего, получит имя ID.1. Теперь новый председатель Skoda Томас Шефер подтвердил, что бред также выпустить новинку на новой архитектуре.





Ожидается, что семейство MEB начального уровня будет использовать недорогую версию архитектуры, что означает длину автомобиля около четырех метров — такую же, как у современного VW Polo. Руководители VW ранее заявляли о намерении установить стартовую цену ниже 20 000 фунтов стерлингов, которую Skoda, вероятно, постарается снизить. Также ходят слухи, что Volkswagen планирует внедорожник на базе платформы MEB, который, скорее всего, получит имя ID.2.





Тем не менее, Шефер предупредил, что мы вряд ли увидим новый электрический городской автомобиль от Skoda до середины десятилетия, поскольку компания сначала сосредоточится на запуске электрического кроссовера Enyaq в следующем году, а затем на модели хэтчбека меньшего размера.



