В Украине появились "фантомные патрули"

«Передали Нацполиции 4 интегрированные системы контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении — по ходу патрульного автомобиля, напротив и даже позади», — сообщил в Telegram глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.





Стоимость интегрированных систем — 2,8 млн. гривен. По словам Хомякова, это на 900 тыс. гривен меньше, чем ожидалось при проведении тендера.





Автомобили патрульной полиции планируется дооснастить системами автоматизированного контроля скорости уже на этой неделе.













Напомним, что «фантомные патрули» были анонсированы еще в сентябре этого года. Всего МВД планирует получить в 2021-2022 гг. несколько сотен таких комплексов.



