Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.85
USD
27.86
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
14 декабря 20, 12:08
В Украине появились "фантомные патрули"
патруль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Автомобили патрульной полиции со специальным оборудованием способны фиксировать превышение скорости окружающих автомобилей в движении — как попутного, так и встречного транспорта.
«Передали Нацполиции 4 интегрированные системы контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении — по ходу патрульного автомобиля, напротив и даже позади», — сообщил в Telegram глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

Стоимость интегрированных систем — 2,8 млн. гривен. По словам Хомякова, это на 900 тыс. гривен меньше, чем ожидалось при проведении тендера.

Автомобили патрульной полиции планируется дооснастить системами автоматизированного контроля скорости уже на этой неделе.



Напомним, что «фантомные патрули» были анонсированы еще в сентябре этого года. Всего МВД планирует получить в 2021-2022 гг. несколько сотен таких комплексов.

Источник: https://kurs.com.ua/
Ещё по теме:
Водителей с 3D-номерами будут штрафовать
Американский стартап презентовал электрогиперкар. ВИДЕО
В Украине вступили в силу изменения ПДД
В Украине дорожают цены на бензин и дизтопливо
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Skoda собирается выпустить электромобиль Citigo
noimageВ преддверии GT3: Porsche представил «кубковый» 911
noimageЭкстремальный суперкар Lamborghini
Лента новостей