Экстремальный суперкар Lamborghini

Это будет самый крутой и самый быстрый суперкар в линейке модели и выпустят его лимитированной серией.





Родстер Lamborghini рассчитан на езду по треке в шлеме, а потому у него нет лобового стекла. Подобные модели ранее уже показали Ferrari и McLaren.





Также заметны карбоновый обвес и немаленькое антикрыло. За спинками сидений появились специальные обтекатели.





Ожидается, что новый суперкар Ламборгини получит доработанный 6,5-литровый V12 мощностью под 800 л. с., как у Lamborghini Aventador SVJ. Вполне возможно, что в целях снижения веса откажутся от полного привода.











