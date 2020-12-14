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АвтоМото
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14 декабря 20, 12:06
Экстремальный суперкар Lamborghini
Lamborghini Aventador
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В сеть попали фото новой трековой версии Lamborghini Aventador.
Это будет самый крутой и самый быстрый суперкар в линейке модели и выпустят его лимитированной серией.

Родстер Lamborghini рассчитан на езду по треке в шлеме, а потому у него нет лобового стекла. Подобные модели ранее уже показали Ferrari и McLaren.

Также заметны карбоновый обвес и немаленькое антикрыло. За спинками сидений появились специальные обтекатели.

Ожидается, что новый суперкар Ламборгини получит доработанный 6,5-литровый V12 мощностью под 800 л. с., как у Lamborghini Aventador SVJ. Вполне возможно, что в целях снижения веса откажутся от полного привода.



Источник: https://newsyou.info/
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