В Украине стартуют продажи Volkswagen T-Cross и Tiguan

T-Cross в иерархии бренда стоит на ступеньку ниже T-Roc. Построен автомобиль на платформе MQB. Кто-то называет его псевдовнедорожной версией Polo, однако T-Cross все же можно считать самостоятельной моделью, хотя оба производятся на испанском заводе Volkswagen в Наварре.





Стартовая цена модели в Украине – 695 687 грн. за версию, где, как говорят в VW, есть все жизненно необходимое, включая кондиционер, круиз-контроль, зимний пакет и мультимедийную систему с 6,5 дюймовым дисплеем. Более «напакованные» комплектации Life и Style оценены в 743 759 и 817 327 грн. соответственно. Все они предлагаются исключительно с литровым турбомотором на 115 «сил» и 7-ступенчатым «роботом» DSG.













Что же касается обновленного Volkswagen Tiguan, то его привезли пока только в двух комплектациях с 2-литровыми 220-сильными бензиновыми турбомоторами и 7-ступненчатым DSG. Elegance стоит 1 232 168 грн., R-Line – 1 296 282 грн.





Экстерьер Volkswagen Tiguan с рестайлингом поменялся значительно: кроссовер получил новые бампера, капот, передние крылья, светотехнику и радиаторную решетку. Фары теперь вытянутые, опционально можно заказать матричную светодиодную оптику. Версия с пакетом R-Line лишилась противотуманок в бампере.













Архитектура салона осталась прежней, но доработок достаточно: теперь у Tiguan новый руль с сенсорными кнопками, новая мультимедиасистема с тачскрином диагональю 8 или 10,25 дюйма, а также полностью сенсорный блок управления климатической установкой. «Цифровизация» привела к тому, что кластер физических клавиш остался только на центральном тоннеле, а единственная сохранившаяся шайба отвечает за выбор ездовых режимов. Зато управлять информационно-развлекательным комплексом можно с помощью улучшенного голосового помощника.



