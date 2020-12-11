Средний возраст «евроблях» в Украине

Причин такому положению несколько. Во-первых, покупать за границей старую машину нецелесообразно. При ее растаможивании может получиться так, что цена машины за границей окажется ниже, чем стоимость растаможки в Украине. Покупка автомобиля на иностранной регистрации может быть действительно выгодной, когда цена машины за границей составляет порядка 7-8тыс. долларов.





Вторая причина – это то, что возраст автомобиля влияет на цену его растаможки. В формуле расчета стоимость растаможивания автомобилей на иностранной регистрации в Украине содержится такой взнос как акциз. При расчете акциза учитывается возраст машины: чем старше машина – тем выше акциз.





Еще одна причина того, что машины на иностранной регистрации столь «молоды» - это популярность американских аукционов среди украинских покупателей. Традиционно, возраст лотов на аукционах не превышает 5-6 лет.





Рейтинг самых популярных легковых автомобилей, которые завезли в Украину за последние 11 месяцев:





Volkswagen Passat - ввезли более 17тыс. экземпляров;

Skoda Octavia – ввезли более 15. Тыс экземпляров;

Volkswagen Golf – ввезли почти 13тыс. экземпляров;

Renault Megane – ввезли более 12,5тыс. экземпляров;

Ford Focus – ввезли почти 11,5тыс. экземпляров;

Volkswagen Jetta - ввезли почти 8тыс. экземпляров;

Nissan Rogue/X-Trail – ввезли более 7,6 тыс. экземпляров;

Skoda Fabia – ввезли почти 7,5 тыс. экземпляров;

Opel Astra – ввезли почти 7тыс. экземпляров;

Renault Scenic – ввезли 6,7тыс. экземпляров.



