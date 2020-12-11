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11 декабря 20, 10:21
Средний возраст «евроблях» в Украине
машины
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Согласно информации Главного сервисного центра МВД Украины, средний возраст автомобилей в Украине составляет 20 лет. Пригнанные в страну автомобили на иностранной регистрации гораздо «моложе». Средний возраст ввезенных легковых автомобилей составляет 8,5 лет.
Причин такому положению несколько. Во-первых, покупать за границей старую машину нецелесообразно. При ее растаможивании может получиться так, что цена машины за границей окажется ниже, чем стоимость растаможки в Украине. Покупка автомобиля на иностранной регистрации может быть действительно выгодной, когда цена машины за границей составляет порядка 7-8тыс. долларов.

Вторая причина – это то, что возраст автомобиля влияет на цену его растаможки. В формуле расчета стоимость растаможивания автомобилей на иностранной регистрации в Украине содержится такой взнос как акциз. При расчете акциза учитывается возраст машины: чем старше машина – тем выше акциз.

Еще одна причина того, что машины на иностранной регистрации столь «молоды» - это популярность американских аукционов среди украинских покупателей. Традиционно, возраст лотов на аукционах не превышает 5-6 лет.

Рейтинг самых популярных легковых автомобилей, которые завезли в Украину за последние 11 месяцев: 

Volkswagen Passat  - ввезли более 17тыс. экземпляров;
Skoda Octavia – ввезли более 15. Тыс экземпляров;
Volkswagen Golf – ввезли почти 13тыс. экземпляров;
Renault Megane – ввезли более 12,5тыс. экземпляров;
Ford Focus – ввезли почти 11,5тыс. экземпляров;
Volkswagen Jetta  - ввезли почти 8тыс. экземпляров;
Nissan Rogue/X-Trail – ввезли более 7,6 тыс. экземпляров;
Skoda Fabia – ввезли почти 7,5 тыс. экземпляров;
Opel Astra – ввезли почти 7тыс. экземпляров;
Renault Scenic – ввезли 6,7тыс. экземпляров.

Источник: https://avtoblog.ua/
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