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АвтоМото
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11 декабря 20, 10:17
Укравтодор предупредил водителей об ограничениях
дорога
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Автолюбителям советуют не выезжать без необходимости.
Служба автомобильных дорог "Укравтодор" в четверг, 10 декабря, с 16:00 временно ограничила движения грузового автотранспорта и пасажирских автобусов для обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадении дождя при минусовой температуре - движение транспорта будет ограничено", - говорится в заявлении "Укравтодора"

Кроме того, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию "Укравтодора", сохраняется ограничение движения в Ровенской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

"В западных областях Украины ожидается такое явление, как ледяной дождь. Это означает, что осадки в виде дождя мгновенно образуют гололед на всех возможных поверхностях - дорожному покрытию, тротуарах, ветвях и тому подобное", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Служба автомобильных дорог настоятельно просит водителей быть внимательными на дороге во время обледенения, напоминает о необходимости замены резины на зимнюю и просит учитывать погодные условия, особенно перепад температур.

"Советуем водителям не выезжать без необходимости, пока погодная ситуация не изменится", - резюмировали в "Укравтодоре".

Ранее сообщалось, что на Черкасскую область надвигается непогода - циклон из Европы принесет целый комплекс опасных явлений: сильный ветер, осадки, местами переходили в снег, гололедицу.

Отмечается, что атмосферный фронт "выкрутился" по линии Луцк-Винница-Одесса. В западных районах Черкасской области в четверг, 10 декабря, отмечают гололед и ухудшение видимости до 1 км.

Кроме того сообщалось, что в ближайшие сутки в некоторых областях Украины ожидается ледяной дождь, а днем температура будет держаться выше нуля.

Источник: https://kurs.com.ua/
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