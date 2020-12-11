Укравтодор предупредил водителей об ограничениях

Служба автомобильных дорог "Укравтодор" в четверг, 10 декабря, с 16:00 временно ограничила движения грузового автотранспорта и пасажирских автобусов для обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





"В связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадении дождя при минусовой температуре - движение транспорта будет ограничено", - говорится в заявлении "Укравтодора"





Кроме того, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию "Укравтодора", сохраняется ограничение движения в Ровенской, Хмельницкой и Закарпатской областях.





"В западных областях Украины ожидается такое явление, как ледяной дождь. Это означает, что осадки в виде дождя мгновенно образуют гололед на всех возможных поверхностях - дорожному покрытию, тротуарах, ветвях и тому подобное", - отмечают в пресс-службе ведомства.





Служба автомобильных дорог настоятельно просит водителей быть внимательными на дороге во время обледенения, напоминает о необходимости замены резины на зимнюю и просит учитывать погодные условия, особенно перепад температур.





"Советуем водителям не выезжать без необходимости, пока погодная ситуация не изменится", - резюмировали в "Укравтодоре".





Ранее сообщалось, что на Черкасскую область надвигается непогода - циклон из Европы принесет целый комплекс опасных явлений: сильный ветер, осадки, местами переходили в снег, гололедицу.





Отмечается, что атмосферный фронт "выкрутился" по линии Луцк-Винница-Одесса. В западных районах Черкасской области в четверг, 10 декабря, отмечают гололед и ухудшение видимости до 1 км.





Кроме того сообщалось, что в ближайшие сутки в некоторых областях Украины ожидается ледяной дождь, а днем температура будет держаться выше нуля.



