Евросоюз профинансирует украинские дороги

9 декабря Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили три кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.





Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил следующее:





«Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах».





18 ноября 2020 года Кабинет министров перераспределил 209,8 млн грн бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов по развитию городского общественного транспорта в Украине. Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк продолжают подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II» и предварительно определили 18 городов-участников проекта. Среди прочего, уже подписаны первые договора на приобретение современных троллейбусов с низким клиренсом (кузов такого троллейбуса удобен для посадки с городских остановок людей с ограниченными возможностями) для Луцка, Харькова и Сум. В соответствии с первым договором, Европейский инвестиционный банк уже предоставил кредиты на общую сумму в 22 млн евро.





В течение следующих 10 лет автопарки в украинских городах будут заменены на электробусы. Это произойдет в рамках Национальной транспортной стратегии Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей официальной странице в Facebook.



