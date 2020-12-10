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АвтоМото
Новости
10 декабря 20, 12:42
Украинские нарушители ПДД заплатили 173 миллиона грн штрафов
автофиксация
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Систему автофиксации нарушений ПДД в Украине запустили в июне 2020 года.
В МВД уверенны, что она поможет снизить аварийность на дорогах страны, показатели которой очень высоки. Несмотря на то, что карта расположения камер находится в свободном доступе, водители продолжают превышать разрешенную скорость и, как следствие, получают штрафы.

Пока система запущена только в Киеве и области. Число камер достигает 50 единиц. Несмотря на небольшое количество КАФов, результаты их работы уже видны. По словам руководства МВД, количество ДТП на этих участках снизилось почти в три раза. Однако все равно находятся автомобилисты, которые продолжают нарушать ПДД. За половину года зафиксировано несколько миллионов правонарушений и составлено аналогичное количество постановлений.

По данным Государственной казначейской службы Украины, с 1 июня по 1 декабря 2020 года водители оплатили в бюджет страны 172 598 802,68 грн штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме. К слову, в этой цифре не учтены штрафы, которые были оплачены в течение 10 дней после получения, и, как следствие, были уменьшены вдвое. То есть итоговая цифра как минимум на четверть больше указанной.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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