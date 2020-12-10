Новый Land Rover Defender: стоимость для Украины

Стоимость Defender 90 стартует от 1 835 904 гривен в стандартной комплектации.





Длина кузова вместе с запасным колесом в Defender 90 составляет 4 583 мм, что фактически на полметра меньше, в сравнении с длиной 110-й версии — 5 018 мм с запасным колесом. По ширине Defender 110 и Defender 90 одинаковые, а по высоте отличие составляет всего 2 мм.





Маневрировать легче будет в Defender 90: радиус поворота в 11,3 м меньше, если сравнивать со 110-й версией, где он составляет 12,84 м. Таким образом каждая из версий адаптирована к разным запросам: кому-то нужно более легкое маневрирование, а кто-то ценит грузоподъемность — в кузове 90 грузоподъемность достигает 800 кг, что на 100 кг меньше, чем у 110-го. В то же время максимальный вес буксирования в 3 500 кг, клиренс, максимальная глубина проходимого брода в 900 мм идентичны для обеих моделей.





Колея передних колес в Defender 90 с пневмоподвеской составляет 1 706 мм, с пружинной — 1 704 мм.













Дизайн интерьера у «малого» и «большого» Defender одинаковый. Что интересно, конструкция компактной версии предоставляет водителю и пассажиру спереди столько же пространства, сколько и в Defender 110. И даже с более короткой колесной базой он рассчитан на перевозку до шести пассажиров. Спереди между сиденьями водителя и пассажира есть опция размещения дополнительного раскладываемого пассажирского сиденья. Спинка кресла, если оно не используется, складывается вперед, превращаясь в передний подлокотник и пространство для хранения мелких вещей.













Defender 90 можно заказать с одним из 4-х пакетов аксессуаров. Adventure для экстремальных условий, Country для поездок за город, Explorer для еще более сурового внешнего вида и защиты, а также «городской» Urban.













Defender 90 доступен для заказа в различных версиях: от бензиновой Auto Base стоимостью от 1 835 904 гривен и до дизельной Auto X — ценой в 3 262 349 гривен.



