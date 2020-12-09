Honda приостанавливает производство в Великобритании

Японский автопроизводитель Honda остановил на неопределенный срок производства в Великобритании сославшись на нехватку деталей из-за задержек обработки грузов в портах.





По словам автогиганта, он рассматривает другие механизмы доставки, такие как авиаперевозки.





В последние недели нарастает затор в контейнерных портах Великобритании, поскольку компании увеличили заказы после первоначальной блокировки от пандемии, в то время как некоторые из них попытались накопить товары до конца переходного периода Brexit.





Проблемы в контейнерных портах Великобритании накапливались неделями. Бизнес жаловался на то, что судовые партии задерживаются или даже оказываются не на той стороне канала.





Перегрузка в портах Англии сейчас настолько велика, что некоторые судоходные компании ограничили количество грузов, которые они ввозят в Великобританию. Сообщается, что некоторые партии грузов были выгружены в континентальных портах, таких как Антверпен, Роттердам и Зебрюгге.



