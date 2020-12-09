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АвтоМото
Новости
9 декабря 20, 12:07
Honda приостанавливает производство в Великобритании
Honda
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Японская компания обвинила британские порты в постоянных задержках обработки грузов и планирует перейти на авиадоставку деталей.
Японский автопроизводитель Honda остановил на неопределенный срок производства в Великобритании сославшись на нехватку деталей из-за задержек обработки грузов в портах.

По словам автогиганта, он рассматривает другие механизмы доставки, такие как авиаперевозки.

В последние недели нарастает затор в контейнерных портах Великобритании, поскольку компании увеличили заказы после первоначальной блокировки от пандемии, в то время как некоторые из них попытались накопить товары до конца переходного периода Brexit.

Проблемы в контейнерных портах Великобритании накапливались неделями. Бизнес жаловался на то, что судовые партии задерживаются или даже оказываются не на той стороне канала.

Перегрузка в портах Англии сейчас настолько велика, что некоторые судоходные компании ограничили количество грузов, которые они ввозят в Великобританию. Сообщается, что некоторые партии грузов были выгружены в континентальных портах, таких как Антверпен, Роттердам и Зебрюгге.

Источник: https://metallurgprom.org/
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