Украинцы не пользуются ремнями безопасности

Такими оказались результаты социологического исследования, проведенного Центром демократии и верховенства права и компанией Vision Zero.





В рамках исследования были опрошены 34 тыс. автомобилистов из 24 самых крупных городов Украины. Оказалось, что в разных населенных пунктах от 52% до 84% из них не используют ремни безопасности.













Самыми сознательными оказались водители Киева – в столице регулярно пристегиваются 48,2%. На втором месте – Львов (40,2%), а далее следуют Черкассы (34,5%) и Днепр (33,2%).





Больше всего игнорируют ПДД и реже всего пристегиваются автомобилисты Кропивницкого (15%), Северодонецка (15,1%) и Черновцов (17,4%).





Судя по результатам опросам, сознательность водителей не повышается и они продолжают игнорировать тот факт, что ремни безопасности действительно спасают жизнь.





По статистике, использование ремня снижает риск погибнуть в тяжелом ДТП сразу на 70%. При лобовом столкновении ремень повышает шансы выжить в 2,3 раза, при боковом – в 1,8 раза, а при переворачивании – в 5 раз.



