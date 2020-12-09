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9 декабря 20, 12:01
Украинцы не пользуются ремнями безопасности
ремень
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Только 26% украинских водителей постоянно пристегиваются ремнями безопасности.
Такими оказались результаты социологического исследования, проведенного Центром демократии и верховенства права и компанией Vision Zero.

В рамках исследования были опрошены 34 тыс. автомобилистов из 24 самых крупных городов Украины. Оказалось, что в разных населенных пунктах от 52% до 84% из них не используют ремни безопасности.



Самыми сознательными оказались водители Киева – в столице регулярно пристегиваются 48,2%. На втором месте – Львов (40,2%), а далее следуют Черкассы (34,5%) и Днепр (33,2%).

Больше всего игнорируют ПДД и реже всего пристегиваются автомобилисты Кропивницкого (15%), Северодонецка (15,1%) и Черновцов (17,4%).

Судя по результатам опросам, сознательность водителей не повышается и они продолжают игнорировать тот факт, что ремни безопасности действительно спасают жизнь.

По статистике, использование ремня снижает риск погибнуть в тяжелом ДТП сразу на 70%. При лобовом столкновении ремень повышает шансы выжить в 2,3 раза, при боковом – в 1,8 раза, а при переворачивании – в 5 раз.

Источник: https://firstgear.ua/
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