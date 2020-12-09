Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.95
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
9 декабря 20, 11:58
Американский RAV4 оказался невероятно популярным
автомобиль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Mitsuoka удвоит мелкосерийное производство внедорожника Buddy.
Прием заказов на стилизованный под американские классические внедорожники Toyota RAV4 японская Mitsuoka, занимающаяся изготовлением экстравагантных конверсий серийных автомобилей, объявила 26 ноября 2020 года. На родном рынке новинка продается под названием Mitsuoka Buddy и, как сообщается, оказалась довольно популярной. Чтобы удовлетворить спрос, компании пришлось вдвое увеличить объем производства.

В 2021 году, как и планировалось ранее, соберут 50 внедорожников. А в 2022 году – 300 вместо ранее анонсированных 150 единиц. Кроме того, производство Mitsuoka Buddy поставят на конвейер, тогда как сейчас внедорожники собирают вручную.



От базового Toyota RAV4 «американская» версия отличается оригинальным кузовным обвесом с новыми передней частью и кормой. В целом стилистикой Buddy напоминает классический Chevrolet K5 Blazer 1970-1980-х годов. А именно, стилизованной решеткой, передними крыльями, бамперами и обилием хрома.

В качестве базовой модели для внедорожника Buddy можно использовать RAV4 как в бензиновой так и гибридной модификациях. Привод по желанию клиента может быть передним или полным.

Mitsuoka Buddy оценили в 45 100 долларов. Это почти в два раза больше обычного RAV4.

Источник: https://kurs.com.ua/
Ещё по теме:
Tesla Motors создаст электроверсию Toyota RAV4 за 60 млн дол
Toyota RAV4 дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе
Украинец удивил весь мир своим уникальным внедорожником
Hyundai создаст внедорожник – конкурента Land Cruiser
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Honda приостанавливает производство в Великобритании
noimageУкраинцы не пользуются ремнями безопасности
Лента новостей