Американский RAV4 оказался невероятно популярным

Прием заказов на стилизованный под американские классические внедорожники Toyota RAV4 японская Mitsuoka, занимающаяся изготовлением экстравагантных конверсий серийных автомобилей, объявила 26 ноября 2020 года. На родном рынке новинка продается под названием Mitsuoka Buddy и, как сообщается, оказалась довольно популярной. Чтобы удовлетворить спрос, компании пришлось вдвое увеличить объем производства.





В 2021 году, как и планировалось ранее, соберут 50 внедорожников. А в 2022 году – 300 вместо ранее анонсированных 150 единиц. Кроме того, производство Mitsuoka Buddy поставят на конвейер, тогда как сейчас внедорожники собирают вручную.













От базового Toyota RAV4 «американская» версия отличается оригинальным кузовным обвесом с новыми передней частью и кормой. В целом стилистикой Buddy напоминает классический Chevrolet K5 Blazer 1970-1980-х годов. А именно, стилизованной решеткой, передними крыльями, бамперами и обилием хрома.





В качестве базовой модели для внедорожника Buddy можно использовать RAV4 как в бензиновой так и гибридной модификациях. Привод по желанию клиента может быть передним или полным.





Mitsuoka Buddy оценили в 45 100 долларов. Это почти в два раза больше обычного RAV4.



