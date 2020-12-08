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АвтоМото
Новости
8 декабря 20, 12:29
Эксперты назвали самый опасный автомобиль в мире
пикап Great Wall Steed 5
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Представители международной организации Global NCAP провели серию краш-тестов и определили автомобиль с самым низким уровнем безопасности.
По словам экспертов организации, пережить серьезное ДТП в этом автомобиле почти нереально.

Самым опасным в мире автомобилем оказался китайский пикап Great Wall Steed 5. Видео краш-теста опубликовали на YouTube-канале «Телеканал 360».

Такой результат даже не удивил экспертов. Причиной низкого уровня безопасности, стали недоработки создателей пикапа. Базовая комплектация Steed 5 не предусматривает подушек безопасности и креплений фиксации детского кресла. На видео видно, как детский манекен просто вылетел со своего сидения.


Источник: https://avtoblog.ua/
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