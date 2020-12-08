Эксперты назвали самый опасный автомобиль в мире

По словам экспертов организации, пережить серьезное ДТП в этом автомобиле почти нереально.





Самым опасным в мире автомобилем оказался китайский пикап Great Wall Steed 5. Видео краш-теста опубликовали на YouTube-канале «Телеканал 360».





Такой результат даже не удивил экспертов. Причиной низкого уровня безопасности, стали недоработки создателей пикапа. Базовая комплектация Steed 5 не предусматривает подушек безопасности и креплений фиксации детского кресла. На видео видно, как детский манекен просто вылетел со своего сидения.



