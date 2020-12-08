Автомобили-участники были номинированы в 15 категориях. И завоевали победу сразу в 5 номинациях.





Volkswagen Multivan - победитель в категории «Автомобиль для малого бизнеса»





Audi e-tron Sportback - Лидер дизайна интерьера





Audi e-tron Sportback - Победитель в категории «Среднеразмерные SUV»





Audi Q7 - Победитель в номинации «Большие SUV»





Audi, SEAT и Volkswagen получили серию наград «Авто Лидер» в Украине - Audi





Audi RS Q8 - Победитель в номинации «Спортивные автомобили»





Компания «Порше Украина», официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Коммерческие автомобили, благодарит поклонников за голоса и команде AUTO.RIA за организацию ежегодной премии.



























