Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.07
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
8 декабря 20, 12:25
Audi, SEAT и Volkswagen получили серию наград «Авто Лидер»
Audi e-tron Sportback
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Автомобили Audi, SEAT и Volkswagen Коммерческие автомобили приняли участие в национальной автомобильной премии 2020 года «Авто Лидер» от AUTO.RIA.
Автомобили-участники были номинированы в 15 категориях. И завоевали победу сразу в 5 номинациях.

Volkswagen Multivan - победитель в категории «Автомобиль для малого бизнеса»

Audi e-tron Sportback - Лидер дизайна интерьера

Audi e-tron Sportback - Победитель в категории «Среднеразмерные SUV»

Audi Q7 - Победитель в номинации «Большие SUV»

Audi, SEAT и Volkswagen получили серию наград «Авто Лидер» в Украине - Audi

Audi RS Q8 - Победитель в номинации «Спортивные автомобили»

Компания «Порше Украина», официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Коммерческие автомобили, благодарит поклонников за голоса и команде AUTO.RIA за организацию ежегодной премии.
Ещё по теме:
Столкновение иномарок в Киеве: пострадали 4 чел. ВИДЕО, ФОТО
Электрокры Volkswagen и JAC будут продавать за $18 тысяч
Появились первые фотографии салона нового Volkswagen T7
Фото долгожданного Volkswagen Golf 8 слили в Сеть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эксперты назвали самый опасный автомобиль в мире
noimage“АвтоКрАЗ“ может прекратить свое существование до конца года
noimageНовый Citroen C5 будет похож на кроссовер
Лента новостей