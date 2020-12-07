В Сети показали самый необычный автомобиль BMW (ВИДЕО)

К примеру, после Второй мировой войны на рынок вышел крошечный автомобильчик Isetta, получивший прозвище «пузырь».





Эта модель стоила дёшево, была весьма проста в эксплуатации и выделялась своим минимализмом: педали, руль, рычаг КП, а также пара переключателей для управления стеклоочистителями, фарами и обогревателем. На единственном диване при желании можно было поместиться втроём.





В движение Isetta (2-я модификация авто) приводил одноцилиндровый мотор объёмом 300 куб. Максимальная скорость, которую мог развить этот микроавтомобиль, доходила до отметки в 74 км/ч.





Интересно, что в Германии BMW Isetta считалась мотокупе. Так что для ее вождения требовались лишь мотоциклетные права.



