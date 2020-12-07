Лучший автомобиль в 2020 году по версии Top Gear

Премию Top Gear Awards получил внедорожник Land Rover Defender.





«Land Rover правильно сделал, что не спешил и создал замечательный автомобиль.





Это наиболее практичный и выносливый внедорожник, который мы когда-либо тестировали, и в то же время, — изысканный семейный автомобиль для города с качественным оборудованием», — прокомментировал итоги конкурса Джек Рикс, редактор Top Gear.





Чтобы отметить победу в конкурсе, Land Rover совместно с журналом Top Gear провели еще один необычный тест, чтобы доказать — новый Defender достоин титула «Неудержимая сила». С помощью крана три стандартных Defender 110 были подвешены друг за другом за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузки и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.





С момента своей презентации осенью прошлого года, новый Defender получил более 30 премий, в числе которых престижные награды от Top Gear, Motor Trend, Autocar и Parker's.











