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АвтоМото
Новости
7 декабря 20, 11:17
Лучший автомобиль в 2020 году по версии Top Gear
Land Rover Defender
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Известный журнал Top Gear определился с транспортным средством, которое будет удостоено награды «Автомобиль года», передает ТСН.
Премию Top Gear Awards получил внедорожник Land Rover Defender.

«Land Rover правильно сделал, что не спешил и создал замечательный автомобиль.

Это наиболее практичный и выносливый внедорожник, который мы когда-либо тестировали, и в то же время, — изысканный семейный автомобиль для города с качественным оборудованием», — прокомментировал итоги конкурса Джек Рикс, редактор Top Gear.

Чтобы отметить победу в конкурсе, Land Rover совместно с журналом Top Gear провели еще один необычный тест, чтобы доказать — новый Defender достоин титула «Неудержимая сила». С помощью крана три стандартных Defender 110 были подвешены друг за другом за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузки и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.

С момента своей презентации осенью прошлого года, новый Defender получил более 30 премий, в числе которых престижные награды от Top Gear, Motor Trend, Autocar и Parker's.



Источник: https://sud.ua/
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