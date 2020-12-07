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АвтоМото
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7 декабря 20, 11:15
Готовится проект строительства завода для электромобилей
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Украина и Евросоюз достигли договоренностей в вопросе углубления сотрудничества в сфере стратегического партнерства, в том числе и в сфере строительства.
На днях состоялась онлайн-встреча Премьер-министра Д.Шмигаля и Вице-президента Европейской Комиссии по вопросам прогнозирования М.Шефчовичем, на которой стороны обсудили варианты сотрудничества Украины и Евросоюза в сфере построения стратегического партнерства.

В ходе беседы Д.Шмыгаль выступил с предложением о применении инновационного кластерного подхода в сотрудничестве в сырьевой сфере. В частности, он предложил реализацию в Украине проекта строительства завода по производству аккумуляторных батарей для электрокаров, а также предприятия по производству электроавтобусов с последующей поставкой в страны Европы и на мировые рынки.

Также стороны обсудили совместный проект, направленный на изучение рудопроявления полезных ископаемых, чтобы к лету следующего года подготовить к аукциону месторождения минералов, отнесенных к стратегическому перечню ЕС. Украина рассмотрит и вопрос запуска двустороннего проекта по верификации информации о разведанных и потенциальных запасах перечня критического сырья.

Источник: https://strou.net/
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