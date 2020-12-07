В Украине возникли проблемы с ремонтом на СТО

При этом все популярней – секонд-хенд из США: если по итогам 2019 года больше всего автомобилей с пробегом в Украину въезжало из европейских стран – за Германией в тройке лидеров были Польша и Литва, – то в первом полугодии 2020-го вторую строчку в рейтинге уже уверенно заняли машины, когда-то ездившие по американским хайвеям.





В основном поддержанных американцев привозят в Украину компании-посредники, которые по заказу и за отдельную плату покупают их на местных аукционах. Первые владельцы машин часто сдают их после аварий, но даже с учетом ремонта общая сумма вопроса может оказаться на 30-40% меньшей, чем для аналогичной модели, купленной в Украине.





В целом такой вариант оптимален для покупателей, чей бюджет на авто не превышает $15 тыс.





Однако из-за роста импорта у автолюбителей стали возникать сложности с тем, чтобы быстро и недорого привести машину в рабочее состояние: ремонт может затянуться до 6 месяцев.





Причина в недостатке рабочих рук в автомастерских, но главным образом, говорят эксперты, в необходимости долго ждать завоза подходящих деталей.





Берут авто до $15 тыс.





Компании, покупающие списанные американские автомобили на местных аукционах, активно завозят и продают их в Украине уже несколько лет. Директор фирмы Atlantic Motors Александр Осадчук рассказал, что в 2016 году, когда они только начали работать, многие клиенты скептически относились к покупке машины из США через посредников и боялись обмана.





"Сейчас люди перестали переживать", – говорит Осадчук, поясняя, что за прошедшие 4 года в сегменте сформировался постоянный тип покупателя, у которого бюджет на авто ограничен $15 тыс. (426 тыс. грн)





Доля привозных "американцев" в общем объеме иностранного секонд-хенда растет год от года. Если в 2017, согласно данным таможенников, Штаты занимали третью строчку в списке основных поставщиков всех автомобилей для Украины (почти $230 млн), то к 2019 году показатель вырос до $518 млн.





В течение этого года объемы импорта выросли еще больше и теперь США занимает первое место по экспорту легковых машин в Украину, опережая Японию и Германию ($601 млн против $594 млн и $505 млн соответственно).





Однако, если Япония стабильно первая по количеству привезенного в Украину нового автотранспорта, то Германия – главный поставщик б/у "колес". По данным ассоциации Укравтопром за 9 месяцев 2019 года в Украину попало 89 тыс. поддержанных машин из ФРГ. Вторые строчки делили Польша (53,5 тыс. автомобилей) и Литва (53,2 тыс.).





В коронакризисный год статистика значительно изменилась: если в первые три квартала прошлого года импорт из США почти достиг 33 тыс. бывших в употреблении авто, то эта же цифра чуть не покорилась "американцам" уже за первое полугодие-2020, когда их в Украину завезли 32 тыс. штук.





В этот период они уступили только немецким поддержанным машинам, но уже не так значительно – последних в прошедшие 6 месяцев завезли в Украину почти 39 тысяч единиц.





Как объяснил руководитель проекта Авто24 Сергей Матусяк, такой динамике немало поспособствовал карантин.





"Количество "битых" автомобилей именно из США увеличилось, поскольку выезд украинцев в Европу ограничен и оттуда везут только фирмы автовозами", – объясняет эксперт.





Между тем, б/у машины из Европы и Америки отличаются: "автобитки" привозят в Украину только из Штатов, говорит Осадчук из Atlantic Motors. С ремонтом попавших в ДТП авто, подтвердили эксперты, часто могут возникать проблемы.





На СТО не хватает рабочих рук





Александр Осадчук не увидел в 2020 году ни увеличения спроса на американские авто среди украинских покупателей, ни роста импорта, и считает, что в целом показатели остались на том же уровне. Однако он признается, что ввоз машин из США сильно повлиял на загруженность украинских станций техобслуживания.





Бизнес-модели компаний-посредников отличаются, но Atlantic Motors работает только по схеме покупки машин на аукционе, их импорта и доставки: последующий ремонт ложится на покупателя.





"У нас есть СТО, где мы ремонтируем свои машины. Мы можем ее посоветовать, но клиент сам выбирает, где и как ремонтировать авто", – отметил Осадчук.





По словам главы Atlantic Motors, из-за того, что "американцев заехало очень много", проявились проблемы с отсутствием в Украине достаточного количество автомастеров высокого уровня.





"Сейчас сложно найти СТО с профессиональными работниками. Специалисты нарасхват", – указывает он, добавляя, что на фоне занятости автомастерских открылось много СТО в "гаражах". Благодаря этому повысилась конкурентность, стабилизировалась цена услуг – но не прибавлюсь качества.





"Открыть открыли, а работать не умеют – такие СТО часто недобросовестно относятся к работе, плохо красят, спешат и делают "лишь бы отдать", потому что у них очередь еще из десяти машин стоит. Не ты, так завтра другой придет", – рассказывает Александр Осадчук.





Согласен с тем, что на украинском рынке не хватает рабочих рук и управляющий автосервиса полного цикла "Гарант-Автотехник" Евгений Синянский, в частности, отмечая нехватку электриков, "которые нужны на каждом сервисе, но их просто нет".





Правда, по словам эксперта, эти же проблемы характерны не только для "гаражей", но и для фирменных станций.





"Сервисы сейчас растут как грибы, потому что думают, что на американских машинах можно зарабатывать. Но сколько денег не вложишь, какую красивую вывеску не повесишь – без специалистов будут только негативные отзывы и тебя просто "съедят", – отметил Синянский.





Какие машины чинить дороже и дольше





Очередь в СТО и продолжительность ремонта зависят от ряда факторов. Играет роль здесь не только занятость на станции техобслуживания, но и характер повреждений.





"Если проблемы с колодками или ходовой частью автомобиля, то это одни временные интервалы, а если проблема в двигателе или коробке передач – совсем другие", – отметил Евгений Синянский.





Он, впрочем, добавил, что американские машины наиболее часто требуют покраски: б/у авто из США в основном останавливаются в малярных пунктах. Поэтому там постоянно все забито.





Непосредственно починка часто занимает меньше времени, чем поиск необходимых запчастей.





"Если вы видите гараж и перед ним десяток "битых" машин – это не всегда значит, что там очередь к мастерам", – объясняет руководитель Авто24 Сергей Матусяк, добавляя, что такие машины ждут необходимые для восстановления завозные детали из разных стран мира – Польши, США, ОАЭ, Приднестровья, отчего процесс может затягиваться на "пару месяцев".





В случае, если машина популярна в Европе и Украине, то срок ремонтных работ не должен быть относительно не долгим. В таком случае на поиск запчастей уйдет не меньше месяца, а на ремонт – около двух недель.





"Если машина сложная или не очень популярная в Украине и Европе, то все это может растянуться на полгода", – говорит руководитель Авто24.





Наиболее популярное привозное б/у авто в Украине – Volkswagen Passat. Машину этой модели недавно ремонтировал Игорь Синянский: на все ушло 1,5 недели.





Но с учетом ремонтных работ цена приобретенного авто вышла большей, чем рассчитывали покупатели. Так, если завоз машины и растаможа обошлись будущим хозяевам в $7 тыс., то на ремонт им пришлось потратить практически половину стоимости авто – еще $3,200.





"Когда подняли автомобиль, увидели, что там все ржавое, потек амортизатор, изношены сайлентблоки. Выяснилось, что машина передвигалась в районе, где была постоянная влага, где-то возле океана", – пояснил Синянский.





Он указывает, что итоговую стоимость починки также определило ТЭО, замена системы фильтрации масел, панели радиатора, "плюс сама работа, расходные материалы и детали".





"Очень редко, когда машины попадают ровно с той информацией, которую обещают менеджеры. Иногда люди думают, что импортное авто стоимостью в $7 тыс. им в итоге обойдется в $12 тыс., а когда начинаешь собирать в кучу, выходит все $15 тыс.", – добавил Синянский.





В целом на ремонт привезенной из Америки машины не следует рассчитывать потратить меньше $3-4 тыс., уверен Александр Осадчук, директор компании Atlantic Motors.





"Бывает, конечно, что нужно только бампер поменять – и поехали, но это единицы. Если кто-то обещает ремонт за $1-2 тыс., то это чаще всего неправда", – подытожил Осадчук.



