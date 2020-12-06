Рейтинг самых мощных в мире электромобилей

В мире есть несколько производительных электрических суперкаров. AutoOboz выделил 10 самых мощных.





На первом месте Aspark Owl, который имее четыре электромотора, которые вместе выдают более 2010 л.с. Разгоняется до 100 км/ч почти за 1,8 с.













Далее в рейтинге Lotus Evija - гиперкар с мощностью 2000 л.с.













Затем следует Rimac C_Two с мощностью 1910 л.с.













Следующую позицию занимает Pinifarina Battista. Имеет четыре мотора, которые суммарно выдают 1900 л.с.









Vanda Dendrobium D-1 - является одним их самых производительных электромобилей в мире с мощностью 1800 л.с.













Nio – один из флагманов электромобильной отрасли Китая с мощностью 1360 л.с.













На 7-м месте Drako GTE. Силовая установка этого седана выдает 1210 л.с.









Tesla Model S - практичный и относительно доступный лифтбек мощностью 1115 л.с.













На 9-м месте расположился Lucid Air. Мощность силовой установки составляет 1095 л.с.













Замыкает рейтинг Hispano Suiza Carmen мощностью 1020 л.с.











