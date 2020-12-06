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6 декабря 20, 14:02
Рейтинг самых мощных в мире электромобилей
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Первое место занял Aspark Owl, которому достаточно для разгона до 100 км/ч почти за 1,8 с.
В мире есть несколько производительных электрических суперкаров.  AutoOboz выделил 10 самых мощных. 

На первом месте Aspark Owl, который имее четыре электромотора, которые вместе выдают более 2010 л.с. Разгоняется до 100 км/ч почти за 1,8 с.



Далее в рейтинге Lotus Evija - гиперкар с мощностью 2000 л.с.



Затем следует Rimac C_Two с мощностью 1910 л.с.



Следующую позицию занимает Pinifarina Battista. Имеет четыре мотора, которые суммарно выдают 1900 л.с.

 

Vanda Dendrobium D-1 - является одним их самых производительных электромобилей в мире с мощностью 1800 л.с.



Nio – один из флагманов электромобильной отрасли Китая с мощностью 1360 л.с.



На 7-м месте Drako GTE. Силовая установка этого седана выдает 1210 л.с.

 

Tesla Model S - практичный и относительно доступный лифтбек мощностью 1115 л.с.



На 9-м месте расположился Lucid Air. Мощность силовой установки составляет 1095 л.с. 



Замыкает рейтинг Hispano Suiza Carmen мощностью 1020 л.с.



Источник: https://sud.ua/
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