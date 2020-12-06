Характеристики BMW i7: что из себя представляет электроседан

Флагманской модификацией «семёрки» и вовсе должен стать электромобиль под названием i7. Теперь, как сообщает издание Car со ссылкой на инсайдеров компании BMW, стали известны характеристики электрической BMW 7-Series: уже в базовой версии она получит два электромотора (по одному на каждую ось) совокупной мощностью порядка 544 лошадиных сил. Электрокар получит тяговую батарею ёмкостью в 100 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода около 500 километров.





Премьера электрического седана седьмой серии должна состояться в 2023 году, после чего i7 встанет на конвейер в Дингольфинге. Годом ранее BMW должна презентовать 7-Series нового поколения. Если баварские инсайдеры правы, электрическая «семёрка» выйдет на рынок на год-два позже, чем флагманский электроседан Mercedes-Benz EQS. Переход с V12 на электротягу сделает седьмую серию быстрее: BMW i7 должна будет получить и «заряженную» версию из линейки M Performance, которая, предположительно, получит индекс i7 M60 или Mi7. Модификаций с ДВС у 7-Series останется только две: бензиновая 740i и дизельная 735d.



