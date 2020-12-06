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АвтоМото
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6 декабря 20, 13:46
Характеристики BMW i7: что из себя представляет электроседан
BMW i7
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Не секрет, что в новом поколении седан BMW седьмой серии получит меньше версий с двигателями внутреннего сгорания, чем электрифицированных в том или ином виде.
Флагманской модификацией «семёрки» и вовсе должен стать электромобиль под названием i7. Теперь, как сообщает издание Car со ссылкой на инсайдеров компании BMW, стали известны характеристики электрической BMW 7-Series: уже в базовой версии она получит два электромотора (по одному на каждую ось) совокупной мощностью порядка 544 лошадиных сил. Электрокар получит тяговую батарею ёмкостью в 100 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода около 500 километров.

Премьера электрического седана седьмой серии должна состояться в 2023 году, после чего i7 встанет на конвейер в Дингольфинге. Годом ранее BMW должна презентовать 7-Series нового поколения. Если баварские инсайдеры правы, электрическая «семёрка» выйдет на рынок на год-два позже, чем флагманский электроседан Mercedes-Benz EQS. Переход с V12 на электротягу сделает седьмую серию быстрее: BMW i7 должна будет получить и «заряженную» версию из линейки M Performance, которая, предположительно, получит индекс i7 M60 или Mi7. Модификаций с ДВС у 7-Series останется только две: бензиновая 740i и дизельная 735d.

Источник: https://newsyou.info/
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