Водителей предупредили о новых штрафах. Видео
В Киеве установили первую камеру системы автоматической фиксации нарушений ПДД, способную фиксировать пересечение полосы общественного транспорта.
Об этом на своей Facebook-странице написал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.
"Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта", — отметил он.
По его словам, за первый день работы камера провела фиксацию более 1000 нарушений. Пока она работает в тестовом режиме, поэтому штрафы за выявленные нарушения выписываться не будут.
"Укринфрапроект" передал МВД уже 90 камер автоматической фиксации нарушений на дорогах, а к концу года планирует добавить еще 130. Камеры способны выполнять фиксацию проезда на красный свет светофора, несоблюдения необходимого скоростного режима, пересечения полосы движения общественного транспорта и двойной сплошной линии разметки.
МВД сообщило, что за 5 месяцев работы системы автоматической фиксации нарушений на дорогах число штрафов за превышение скорости сократилось на 30%.
Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в течение следующих двух лет на территории Украины запустят 1000 камер фиксации нарушений ПДД.
Он рассказал, что нарушители оплатили уже 219 тысяч штрафов на сумму в 31 млн. грн. Вырученные средства направят на оплату услуг "Укрпочты" и печати бланков, а также перечислят в бюджет для расходов на возобновление транспортной инфраструктуры.
Как сообщал портал "Хвиля", советник министра внутренних дел Михаил Апостол выступил за ужесточение штрафов для водителей.
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