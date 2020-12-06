Водителей предупредили о новых штрафах. Видео

В Киеве установили первую камеру системы автоматической фиксации нарушений ПДД, способную фиксировать пересечение полосы общественного транспорта.





Об этом на своей Facebook-странице написал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.













"Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта", — отметил он.

По его словам, за первый день работы камера провела фиксацию более 1000 нарушений. Пока она работает в тестовом режиме, поэтому штрафы за выявленные нарушения выписываться не будут.





"Укринфрапроект" передал МВД уже 90 камер автоматической фиксации нарушений на дорогах, а к концу года планирует добавить еще 130. Камеры способны выполнять фиксацию проезда на красный свет светофора, несоблюдения необходимого скоростного режима, пересечения полосы движения общественного транспорта и двойной сплошной линии разметки.





МВД сообщило, что за 5 месяцев работы системы автоматической фиксации нарушений на дорогах число штрафов за превышение скорости сократилось на 30%.



