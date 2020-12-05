Chevrolet Tahoe станет экономичнее кроссоверов

Его рабочий объём, как и прежде, составляет три литра, а отдача - 277 л.с.





При этом силовой агрегат модернизировали благодаря продвинутому модулю управления. Также улучшенный дизель стал работать тише. В паре с мотором трудится 10АКПП.





Для заднеприводного Chevrolet Tahoe в городском режиме заявленный расход топлива составляет 11 литров на каждую сотню пробега. По трассе - 8,4 литра, а в смешанном цикле - 9,8 литра. Полноприводный SUV в среднем расходует 10,5 литра.





Заднеприводный Suburban при езде в городе потребляет 11,2 литра. На трассе и в смешанном режиме - 8,7 и 10,2 литра соответственно.





Полноприводный внедорожник тратит порядка 10,6 литра.



