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5 декабря 20, 13:09
Лучшие внедорожники SKODA
Skoda
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Эксперты назвали внедорожники Skoda, которые оказались очень успешными на рынке.
Skoda Octavia Scout – полноприводный универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и моторами мощностью 140 и 150 лошадиных сил. На рынке модель появилась в 2007 году. С того времени модель прошла уже три обновления.



Skoda Yeti - компактный кроссовер вышел на рынок в 2009 году. Выпускали модель до 2018 года.



Skoda Kodiaq помог закрепить за чешским автопроизводителем сильные позиции на мировом рынке. SUV вышел на рынок в 2016 году.



Skoda Karoq презентовали в 2017 году. Компактный SUV заменил Skoda Yeti в модельном ряде производителя.



Skoda Kamiq - самый маленький кроссовер производителя представили в 2019 году. Благодаря стильному дизайну, продвинутым технологиям и практичным решениям модель подключилась в активно растущий сегмент B-SUV.



Источник: https://avtoblog.ua/
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