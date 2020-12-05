Лучшие внедорожники SKODA

Skoda Octavia Scout – полноприводный универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и моторами мощностью 140 и 150 лошадиных сил. На рынке модель появилась в 2007 году. С того времени модель прошла уже три обновления.













Skoda Yeti - компактный кроссовер вышел на рынок в 2009 году. Выпускали модель до 2018 года.













Skoda Kodiaq помог закрепить за чешским автопроизводителем сильные позиции на мировом рынке. SUV вышел на рынок в 2016 году.













Skoda Karoq презентовали в 2017 году. Компактный SUV заменил Skoda Yeti в модельном ряде производителя.













Skoda Kamiq - самый маленький кроссовер производителя представили в 2019 году. Благодаря стильному дизайну, продвинутым технологиям и практичным решениям модель подключилась в активно растущий сегмент B-SUV.











