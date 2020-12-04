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АвтоМото
Новости
4 декабря 20, 11:46
Мерседес Гелендваген тюнинговали в стиле Rolls-Royce
Мерседес Гелендваген
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Ателье Hofele представило свой новый вариант тюнинга Mercedes G-Class. Внедорожник получился очень роскошным и эксравагантным.
Самая оригинальная деталь Гелендвагена от Hofele – открывающиеся против движения задние двери – прям как в Rolls-Royce Cullinan. В добавок, установлены выдвижные подножки и 23-дюймовые диски. Появилась хромированная решетка радиатора, а окраску предлагают двухцветную.

В отделке салона использованы кожа, дерево и алькантара. Сзади установлены два отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Тюнинг Гелендвагена включает даже отделку пола багажника лакированным деревом.

Стоит такой аппарат не меньше полумиллиона долларов.







Источник: https://newsyou.info/
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