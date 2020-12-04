Мерседес Гелендваген тюнинговали в стиле Rolls-Royce

Самая оригинальная деталь Гелендвагена от Hofele – открывающиеся против движения задние двери – прям как в Rolls-Royce Cullinan. В добавок, установлены выдвижные подножки и 23-дюймовые диски. Появилась хромированная решетка радиатора, а окраску предлагают двухцветную.





В отделке салона использованы кожа, дерево и алькантара. Сзади установлены два отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Тюнинг Гелендвагена включает даже отделку пола багажника лакированным деревом.





Стоит такой аппарат не меньше полумиллиона долларов.



























