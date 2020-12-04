В Киеве для водителей появилась новая услуга

Теперь в "Паспортном сервисе", пока в качестве эксперимента, можно обменять водительское удостоверение. Если в столице все пройдет успешно, то услуга будет доступна и в других городах страны.





Для чего это нужно:





в случае непригодности удостоверения;

в случае изменения данных;

для изменения по желанию владельца;

для восстановления утраченного или похищенного удостоверения.





Что нужно для обмена:





паспорт гражданина Украины;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД);

действительная медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 /у);

документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).





Детали обмена





Новые права выдаются на 30 лет. Стоимость обмена составляет 719 гривен (без учета комиссии банка).



