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4 декабря 20, 11:43
В Киеве для водителей появилась новая услуга
водительское удостоверение
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В Киеве для водителей появилось нововведение по обмену водительского удостоверения в паспортном сервисе.
Теперь в "Паспортном сервисе", пока в качестве эксперимента, можно обменять водительское удостоверение. Если в столице все пройдет успешно, то услуга будет доступна и в других городах страны.

Для чего это нужно:

в случае непригодности удостоверения;
в случае изменения данных;
для изменения по желанию владельца;
для восстановления утраченного или похищенного удостоверения.

Что нужно для обмена:

паспорт гражданина Украины;
справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД);
действительная медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 /у);
документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Детали обмена

Новые права выдаются на 30 лет. Стоимость обмена составляет 719 гривен (без учета комиссии банка).

Источник: https://apostrophe.ua/
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