В Киеве для водителей появилась новая услуга
Теперь в "Паспортном сервисе", пока в качестве эксперимента, можно обменять водительское удостоверение. Если в столице все пройдет успешно, то услуга будет доступна и в других городах страны.
Для чего это нужно:
в случае непригодности удостоверения;
в случае изменения данных;
для изменения по желанию владельца;
для восстановления утраченного или похищенного удостоверения.
Что нужно для обмена:
паспорт гражданина Украины;
справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД);
действительная медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 /у);
документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).
Детали обмена
Новые права выдаются на 30 лет. Стоимость обмена составляет 719 гривен (без учета комиссии банка).
Источник: https://apostrophe.ua/