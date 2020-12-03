Hyundai намерена выпускать электромобили на своих батареях
Южнокорейский концерн Hyundai Motor на этой неделе заявил о намерениях представить в начале следующего года платформу для электромобилей, которая будет опираться на использование тяговых аккумуляторов собственного производства. Это позволит компании сократить издержки, как считают авторы инициативы.
Сейчас Hyundai Motor является пятым по величине производителем автомобилей, но в эпоху активной электрификации мирового автопарка важно выстраивать долгосрочную стратегию в этой сфере. В электромобилях Hyundai и KIA, которые будут построены на новой платформе E-GMP (от англ. Electric Global Modular Platform), найдёт применение собственная технология создания тяговых батарей, как поясняет Reuters. Количество компонентов, используемых силовой установкой этих электромобилей, будет сокращено на 60 % по сравнению с аналогами.
За счёт стандартизации, унификации и модульного подхода к компоновке Hyundai Motor рассчитывает в короткие сроки нарастить объёмы выпуска электромобилей и их ассортимент. На одном заряде использующие платформу E-GMP электромобили смогут проезжать не менее 500 км. Сейчас самым «дальнобойным» электромобилем Hyundai является Kona EV, чей запас хода по условному циклу EPA не превышает 415 км.
Hyundai и родственная марка KIA намереваются к 2025 году продавать один миллион электромобилей ежегодно, занимая третье место на рынке. К этому времени на рынок должны выйти не менее 11 «чистокровных» электромобилей обеих марок, а вместе с гибридами их количество увеличится до 23 моделей. Продвигать современные электромобили корейцы намереваются под торговой маркой Ioniq.
Источник: https://internetua.com/