Hyundai намерена выпускать электромобили на своих батареях

Сейчас Hyundai Motor является пятым по величине производителем автомобилей, но в эпоху активной электрификации мирового автопарка важно выстраивать долгосрочную стратегию в этой сфере. В электромобилях Hyundai и KIA, которые будут построены на новой платформе E-GMP (от англ. Electric Global Modular Platform), найдёт применение собственная технология создания тяговых батарей, как поясняет Reuters. Количество компонентов, используемых силовой установкой этих электромобилей, будет сокращено на 60 % по сравнению с аналогами.













За счёт стандартизации, унификации и модульного подхода к компоновке Hyundai Motor рассчитывает в короткие сроки нарастить объёмы выпуска электромобилей и их ассортимент. На одном заряде использующие платформу E-GMP электромобили смогут проезжать не менее 500 км. Сейчас самым «дальнобойным» электромобилем Hyundai является Kona EV, чей запас хода по условному циклу EPA не превышает 415 км.





Hyundai и родственная марка KIA намереваются к 2025 году продавать один миллион электромобилей ежегодно, занимая третье место на рынке. К этому времени на рынок должны выйти не менее 11 «чистокровных» электромобилей обеих марок, а вместе с гибридами их количество увеличится до 23 моделей. Продвигать современные электромобили корейцы намереваются под торговой маркой Ioniq.



