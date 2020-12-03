В Киеве расширили функционал камер фиксации ПДД

Функции камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) расширены. Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.

По его словам, в Киеве в тестовом режиме запустили камеру, которая фиксирует пересечение полосы общественного транспорта.





«В день – более 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки полосой общественного транспорта», – отметил Хомяков.



