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3 декабря 20, 13:24
В Киеве расширили функционал камер фиксации ПДД
камера
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Тысяча нарушений за сутки.
Функции камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) расширены. Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.
По его словам, в Киеве в тестовом режиме запустили камеру, которая фиксирует пересечение полосы общественного транспорта.

«В день – более 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки полосой общественного транспорта», – отметил Хомяков.

Источник: https://autotheme.info/
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