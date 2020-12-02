Эксперты назвали лучший автомобиль 2020 года





Нетрудно догадаться, что подобного результата не ожидал никто. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт премии World Car of the Year. Многие эксперты и фанаты автомобильной индустрии были убеждены, что победу одержит японский кроссовер Mazda CX-30, ведь преимуществ у него очень много, однако не тут то было.













Триумфатор 2020 года — Kia Telluride





Отметим, что Kia Telluride — полноразмерный кроссовер, выпускается южнокорейской компанией Kia. Он имеет проекционный дисплей, потолочные сопла климатической системы для среднего ряда, шесть гнезд USB (по два на каждом ряду), Bluetooth на два смартфона одновременно, микрофон водителя для общения с пассажирами, функцию отключения динамиков аудиосистемы в задних рядов сидений или, скажем, крючки для сумок в салоне. Внедорожник доступен в четырех комплектациях.





В номинации "Дизайн года" на первом месте оказалась Mazda 3.













Mazda 3





Лучший спортивный автомобиль и лучший автомобиль категории люкс — Porsche Taycan.





Что важно понимать, впервые лавры "спорткара года" достались электромобилю.













Porsche Taycan





Лучший городской автомобиль 2020 — Kia Soul EV.













Kia Soul EV





Стоит также напомнить, что по количеству титулов "Всемирный автомобиль года" лидером остается Volkswagen. Он был избран победителем конкурса четыре раза 2009 — Golf VI, 2010 — Polo, 2012 — UP !, 2013 — Golf VII. Дважды автомобилями года избирались Audi (A6 — 2005 и A3 -2014), Jaguar (F-PACE — 2017 и I-PACE — 2019), Mazda (Mazda 2 — 2008 и Mazda MX-5 — 2016). По одному разу главный титул доставался BMW (3-й серии — 2006), Lexus (LS460 -2007), Mercedes-Benz (C-Class — 2015), Nissan (LEAF — 2018), Volvo (XC60 — 2018).





И это —