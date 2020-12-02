Ford представил самый быстрый Mustang

Новинка разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды – на 0,2 секунды быстрее, чем Mustang Mach-E GT.





Электрический Ford Mustang Mach-E GT Performance приводит в движение двухмоторная установка, которая выдает те же 486 лошадиных сил, что и у GT, однако крутящий момент у неё больше: 860 Нм против 813. Электромоторы питает батарея емкостью 98,8 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода 378 километров. Для сравнения: Mustang Mach-E GT проезжает без подзарядки 402 километра.













В числе особенностей версии GT Performance – тормоза Brembo c суппортами красного цвета, 20-дюймовые двухцветные диски с покрышками Pirelli 245/45 R20 и черная фальшрадиаторнеая решетка. В салоне установлены спортивные кресла с серой обивкой, а на передней панели имеется декоративная алюминиевая вставка.













Прием заказов на Ford Mustang Mach-E GT Performance откроется весной следующего года. Отгрузка собранных электрокаров начнется летом. Для клиентов, ранее заказавших вариант GT, предусмотрена возможность изменить заказ и выбрать GT Performance.





Прямым конкурентом Ford Mustang Mach-E GT Performance станет Tesla Model Y Performance, которая тратит на разгон те же 3,5 секунды и стоит около 60 тысяч долларов.



