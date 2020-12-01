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АвтоМото
Новости
1 декабря 20, 11:40
Tesla превратилась в автомобиль для шпионов
Tesla
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Компания Tesla планирует предоставить своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot.
Владельцы электрокаров смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей обстановкой в режиме реального времени.

Отмечается, что система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет.

Инженеры Tesla даже разработали специальный «режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.

Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.

Сейчас владельцы электромобилей Tesla могут следить за состоянием своих авто через мобильное приложение. С его помощью можно дистанционно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт и т. д. Так, недавно в Австралии владелица Tesla Model 3 с помощью мобильного приложения заставила воров вернуть авто: с помощью режима Valet Mode девушка дистанционно опускала стекла, включала на всю мощность звуковой сигнал и даже снижала скорость авто. В конечном итоге, угонщики, не выдержав подобных «издевательств», бросили электромобиль.

Источник: https://newsyou.info/
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