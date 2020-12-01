Tesla превратилась в автомобиль для шпионов

Владельцы электрокаров смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей обстановкой в режиме реального времени.





Отмечается, что система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет.





Инженеры Tesla даже разработали специальный «режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.





Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.





Сейчас владельцы электромобилей Tesla могут следить за состоянием своих авто через мобильное приложение. С его помощью можно дистанционно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт и т. д. Так, недавно в Австралии владелица Tesla Model 3 с помощью мобильного приложения заставила воров вернуть авто: с помощью режима Valet Mode девушка дистанционно опускала стекла, включала на всю мощность звуковой сигнал и даже снижала скорость авто. В конечном итоге, угонщики, не выдержав подобных «издевательств», бросили электромобиль.



