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АвтоМото
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1 декабря 20, 11:22
Дата дебюта новой генерации Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
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Преемник Toyota Land Cruiser 200 является одной из самых ожидаемых новинок в автомобильном мире.
Шутка ли, нынешний рамный внедорожник производится с 2007 года, то есть 13 лет.

Слухи о следующем поколении периодически появляются в японских СМИ, и теперь была опубликована уточненная информация о дате премьеры и технических аспектах.

Новый Land Cruiser дебютирует в апреле 2021 года. При этом еще в октябре в сети звучала иная дата - сентябрь 2021 года.

Для Land Cruiser 300 адаптируют архитектуру TNGA. Остальные сведения уже упоминались. На смену 4,6-литровому бензиновому V8 придет гибридное исполнение с 3,5-литровым двигателем.



Якобы отдача самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его мощность — 415 л.с. Этот агрегат сейчас устанавливают на представительский седан LS 500h.

Еще одной новинкой должен стать 3,3-литровый дизельный ДВС. Его параметры пока не раскрываются. Не исключено, что в перспективе и на его основе построят гибридную версию.

Кстати, весной 2022 года поколение сменит Land Cruiser Prado, который тоже является долгожителем: J150 выпускается с 2009-го.

Источник: https://avtodream.org/
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