Гололед и снег: водителей предупредили об ухудшении погоды

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили водителей об ухудшении погодных условий. На дорогах ожидается гололед. Об этом говорится в сообщении ГосЧС в Telegram.





Во вторник, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей прогнозируется мокрый снег и налипание снега. Также местами может образоваться гололед.





В среду и четверг во всех регионах Украины, кроме западных и восточных областей, будет идти мокрый снег, местами гололедица.





"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.



