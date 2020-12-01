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1 декабря 20, 11:19
Гололед и снег: водителей предупредили об ухудшении погоды
погода
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Во вторник в большинстве северных, центральных и южных областей пройдет мокрый снег.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили водителей об ухудшении погодных условий. На дорогах ожидается гололед. Об этом говорится в сообщении ГосЧС в Telegram.

Во вторник, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей прогнозируется мокрый снег и налипание снега. Также местами может образоваться гололед.

В среду и четверг во всех регионах Украины, кроме западных и восточных областей, будет идти мокрый снег, местами гололедица.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: https://112.ua/
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