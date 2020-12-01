Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.13
USD
28.51
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
30 ноября 20, 21:17
На Закарпатье фура раздавила авто: погибли пятеро. ВИДЕО
дтп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пожилой водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и погубил себя и всех пассажиров

Четыре человека погибли в результате ДТП днем 30 ноября в селе Лалово Мукачевского района.

Как об этом сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области, сообщение о происшествии поступило в 13:05.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель ВАЗ 2115 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком Scania под управлением 49-летнего жителя Житомирской области.

Судя по фотографиям и видео с места происшествия, фура принадлежит компании "Агромат", занимающейся производством керамической плитки и сантехники.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки — 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик — погибли на месте аварии. Еще один 13-летний пассажир ВАЗ умер впоследствии в реанимации детской областной больницы.

О состоянии водителя грузовика полиция не сообщает. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Delo
Ещё по теме:
ВИДЕО: Чудом остановили авто с потерявшим сознание водителем
Что ужесточат под видом борьбы с ДТП
"Лексус" разорвало на части: Подробности жуткого ДТП. ФОТО
В смертельном ДТП на Черниговщине машину разорвало пополам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей