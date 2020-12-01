На Закарпатье фура раздавила авто: погибли пятеро. ВИДЕО

Четыре человека погибли в результате ДТП днем 30 ноября в селе Лалово Мукачевского района.

Как об этом сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области, сообщение о происшествии поступило в 13:05.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель ВАЗ 2115 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком Scania под управлением 49-летнего жителя Житомирской области.

Судя по фотографиям и видео с места происшествия, фура принадлежит компании "Агромат", занимающейся производством керамической плитки и сантехники.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки — 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик — погибли на месте аварии. Еще один 13-летний пассажир ВАЗ умер впоследствии в реанимации детской областной больницы.

О состоянии водителя грузовика полиция не сообщает. Решается вопрос об открытии уголовного производства.