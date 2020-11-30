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АвтоМото
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29 ноября 20, 16:48
Tesla отзывает электромобили из-за "отлетающих" крыш
Tesla Inc.
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Tesla Inc. отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y, в частности, из-за обнаруженных дефектов крепления фрагментов крыши.

В пятницу китайское Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) сообщило, что компания отзывает 870 автомобилей Model X в Китае, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва внешней секции крыши, расположенной между подъемной задней дверью.

Отмечается, что отлетающие при движении куски крыши могут представлять опасность для других участников движения.

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