Возле Мариуполя фура слетела с моста и зависла над трассой

На трассе Мариуполь - Волноваха в четверг, 26 ноября, фура слетела с моста и повисла над проезжей частью, сообщает сайт города Мариуполя.

Отмечается, что грузовик на скользкой дороге перед мостом зацепил отбойник, проехал по парапету и слетел с моста. При этом фуре удалось зависнуть и не упасть. Водитель не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции Донецкой области сообщили, что составлено два административных протокола по статьям о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП (ст.124) и о повреждении автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений (ст.139).











