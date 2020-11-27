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26 ноября 20, 23:45
Возле Мариуполя фура слетела с моста и зависла над трассой
дтп
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Инцидент случился неподалеку Мариуполя. Грузовик зацепился колесами за отбойник, что не дало ему упасть на трассу под мостом.

На трассе Мариуполь - Волноваха в четверг, 26 ноября, фура слетела с моста и повисла над проезжей частью, сообщает сайт города Мариуполя.

Отмечается, что грузовик на скользкой дороге перед мостом зацепил отбойник, проехал по парапету и слетел с моста. При этом фуре удалось зависнуть и не упасть. Водитель не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции Донецкой области сообщили, что составлено два административных протокола по статьям о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП (ст.124) и о повреждении автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений (ст.139).

 
Korrespondent
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